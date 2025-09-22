Parto insolito ma con lieto fine questa notte in Valdarno: una 27enne ha dato alla luce la sua quarta figlia in auto mentre si recava in ospedale. Fondamentale il supporto telefonico della Centrale 118 di Arezzo, che ha guidato la donna e i familiari fino all’arrivo al presidio. Ad attenderla il personale sanitario, che ha prestato le prime cure. Mamma e neonata, di 3,9 chili, sono in buone condizioni e ricoverate per i controlli di routine.
Valdarno, mamma partorisce in auto: assistita dal 118 di Arezzo, tutto bene
Parto in auto: soccorsi telefonici del 118 guidano il lieto fine
-
- Advertisment -
Sostieni L'OrticaUn gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal