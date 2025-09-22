24.3 C
Uomo disperso ad Arezzo ritrovato in buone condizioni

Uomo disperso ad Arezzo ritrovato in buone condizioni

Ricerche notturne dei Vigili del Fuoco portano al ritrovamento di un uomo disperso a Pratantico

Redazione
Redazione

-

Un uomo di 66 anni, scomparso ieri mattina mentre cercava funghi a Pratantico (Arezzo), è stato ritrovato sano e salvo questa mattina alle 11:15.

Le ricerche, iniziate alle 22:00 del 21 settembre, hanno visto impegnate diverse unità dei Vigili del Fuoco, tra cui il nucleo TAS, le squadre Cinofile, i droni del nucleo SAPR, il nucleo Fluviale e l’elicottero Drago. L’uomo è stato individuato da un passante, leggermente infreddolito e disorientato, e trasportato al Posto di Comando Avanzato di Pratantico per un controllo sanitario.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri, la Croce Rossa Italiana e il personale del 118.



Articolo precedente
Raffaele Ciurnelli campione d’Europa: il Tennis Giotto festeggia uno storico trionfo
