Raffaele Ciurnelli campione d’Europa: il Tennis Giotto festeggia uno storico trionfo

Comune di Arezzo
lunedì, Settembre 22, 2025
Raffaele Ciurnelli ha conquistato il titolo europeo Under 18 di doppio a Oberpullendorf (Austria), regalando al Tennis Giotto un traguardo storico. Il giovane talento aretino, in coppia con Matteo Gribaldo del Tc Pistoia e sotto la guida del tecnico federale Federico Malanca, ha battuto in finale gli spagnoli Palomar-Hernandez con il punteggio di 7-5, 6-1.

Per Ciurnelli si tratta della quarta vittoria internazionale del 2024, che conferma il suo percorso di crescita e consacra il circolo aretino come realtà di riferimento anche a livello internazionale.

