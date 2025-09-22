Rossellino, al parcheggio crollan gli alberi (e la pazienza degli aretini)

17.6 C
Comune di Arezzo
lunedì, Settembre 22, 2025
HomeIn primo pianoRossellino, al parcheggio crollan gli alberi (e la pazienza degli aretini)

Al Rossellino giù alberi come birilli: la Giunta taglia, promette rimpiazzi… e intanto l’asfalto ringrazia

Gianni Bufaloni
-

 Comunicato del consigliere comunale Michele Menchetti (quello che ancora s’illude che ad Arezzo gli alberi non sian roba da estinzione).

“Eccoli di nuovo! Questi della Giunta, che se vedon un albero si fanno prendere da pruriti da motosega, son tornati all’attacco. Stavolta è toccato al parcheggio Rossellino: zac, alberi giù come birilli.

Solita storia: zero informazione ai cittadini, zero relazione di agronomi, zero compensazioni… l’unica cosa che abbonda è lo zero di sensibilità ambientale.

Tanto già lo sappiamo cosa ci racconteranno:
– ‘L’abbiamo fatto per la vostra sicurezza’.
– ‘E in fondo eran solo due alberelli’.
– ‘Oh, ma ci son di mezzo i soldi europei, mica si può dire di no!’.
– ‘La compensazione verde? Sì, sì, si farà… forse, un giorno, in un’altra vita’.

Il tutto condito da quella vecchia barzelletta che nel 2021 s’eran pure vantati d’aver firmato il Green City Accord, cioè l’accordo europeo per piantare più alberi, curarli e proteggere il verde urbano.

E io dico: ma l’avran firmato col pennarello invisibile? Perché ad Arezzo, invece che piantà alberi, s’è presa la rincorsa a tiralli giù.”

Articoli correlati:

Gianni Bufaloni (nato il 1° aprile di un anno imprecisato, perché gli piace mantenere un alone di mistero) è un giornalista, scrittore e debunker di professione, noto per il suo acume nel smontare bufale e teorie del complotto con una buona dose di ironia. Cresciuto tra vecchie macchine da scrivere, giornali ingialliti e discussioni animate al bar, sviluppa fin da giovane un'insana passione per la verità… e per il caffè corretto. Dopo una laurea mai del tutto confermata in Giornalismo Investigativo presso l'Università della Vita e un master in Sarcasmo Applicato, si dedica alla sua missione: scovare fandonie, ridicolizzare fake news e dare il tormento ai complottisti più fantasiosi. Ha collaborato con testate inesistenti come Il Giornale delle Bufale, La Verità (Quella Vera) e Fact-Checker’s Monthly, oltre a essere autore del bestseller immaginario "La Terra è rotonda e altre scomode verità". Attualmente vive tra la redazione e i social, dove smonta quotidianamente le teorie più assurde con il suo motto: "Una bufala al giorno toglie il neurone di torno". Se lo cercate, probabilmente sta battibeccando con qualche utente convinto che gli Illuminati controllino il meteo.
Dello stesso autore

