Rossellino, al parcheggio crollan gli alberi (e la pazienza degli aretini)

Comunicato del consigliere comunale Michele Menchetti (quello che ancora s’illude che ad Arezzo gli alberi non sian roba da estinzione).
“Eccoli di nuovo! Questi della Giunta, che se vedon un albero si fanno prendere da pruriti da motosega, son tornati all’attacco. Stavolta è toccato al parcheggio Rossellino: zac, alberi giù come birilli.
Solita storia: zero informazione ai cittadini, zero relazione di agronomi, zero compensazioni… l’unica cosa che abbonda è lo zero di sensibilità ambientale.
Tanto già lo sappiamo cosa ci racconteranno:
– ‘L’abbiamo fatto per la vostra sicurezza’.
– ‘E in fondo eran solo due alberelli’.
– ‘Oh, ma ci son di mezzo i soldi europei, mica si può dire di no!’.
– ‘La compensazione verde? Sì, sì, si farà… forse, un giorno, in un’altra vita’.
Il tutto condito da quella vecchia barzelletta che nel 2021 s’eran pure vantati d’aver firmato il Green City Accord, cioè l’accordo europeo per piantare più alberi, curarli e proteggere il verde urbano.
E io dico: ma l’avran firmato col pennarello invisibile? Perché ad Arezzo, invece che piantà alberi, s’è presa la rincorsa a tiralli giù.”