Incidente in A1 al km 370: due feriti, uno grave trasportato a Siena

Alle ore 7:17 di questa mattina è stato attivato il 118 della Asl Toscana Sud Est per un incidente avvenuto lungo l’autostrada A1, al chilometro 370 in direzione sud.
Sul posto sono intervenute un’ambulanza BLSD della Misericordia di Monte San Savino, un mezzo infermierizzato della Croce Bianca di Monte San Savino, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine.
Due le persone rimaste ferite: un uomo di 42 anni, trasferito in codice 3 all’ospedale di Siena, e una donna di 34 anni trasportata in codice 2 all’ospedale di Arezzo.