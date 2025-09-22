17.6 C
Comune di Arezzo
lunedì, Settembre 22, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaIncidente in A1 al km 370: due feriti, uno grave trasportato a...
118

Incidente in A1 al km 370: due feriti, uno grave trasportato a Siena

Paura all’alba sull’autostrada

Redazione
By Redazione

-

Alle ore 7:17 di questa mattina è stato attivato il 118 della Asl Toscana Sud Est per un incidente avvenuto lungo l’autostrada A1, al chilometro 370 in direzione sud.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza BLSD della Misericordia di Monte San Savino, un mezzo infermierizzato della Croce Bianca di Monte San Savino, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine.

Due le persone rimaste ferite: un uomo di 42 anni, trasferito in codice 3 all’ospedale di Siena, e una donna di 34 anni trasportata in codice 2 all’ospedale di Arezzo.

Articoli correlati:

Notte di incidenti tra Valdarno e A1: nove feriti trasportati in ospedale Due interventi di soccorso in zone impervie: uomini feriti a Capo d’Arno e Mignano Scontro tra due auto a Sansepolcro: due feriti trasportati in ospedale con l’elisoccorso Incidente in A1 nella notte: tre feriti Incidente in A1 al km 328 nord: due giovani feriti e trasportati in ospedale Incidente stradale a Subbiano: ferito un motociclista 36enne Incidente in via Anconetana: 50enne in codice rosso trasferito a Careggi Incidente sulla SS73 ad Arezzo: 49enne trasferito alle Scotte in codice 3

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Rossellino, al parcheggio crollan gli alberi (e la pazienza degli aretini)
Articolo successivo
La vittoria dei Giallocremisi: emozioni e volti al Te Deum
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024