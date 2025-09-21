SBA chiude il precampionato contro Costone: ora la testa va al debutto in Serie C

Al Palasport Estra è calato il sipario sul precampionato della Scuola Basket Arezzo, che nell’ultima amichevole ha affrontato il Costone Siena, rivale ormai abituale delle ultime stagioni.

Gli amaranto, guidati da coach Fioravanti, hanno dovuto fare a meno di Cazzanti (fermo per influenza) e di Lanucci (infortunio al ginocchio). Nonostante le assenze, la SBA ha disputato un primo quarto alla pari con i senesi, anch’essi privi di Zeneli, prima di subire nel secondo parziale il break che ha indirizzato la partita a favore del Costone. Nei due quarti finali gli ospiti hanno mantenuto un leggero vantaggio, aggiudicandosi l’incontro.

Ora l’attenzione si sposta sul campionato: domenica alle 18 al Palasport Estra gli amaranto ospiteranno il Basketball Club Lucca, formazione che la scorsa stagione ha sfiorato la promozione e che in estate ha ulteriormente rinforzato il roster. Per la SBA l’obiettivo sarà recuperare la miglior condizione atletica di alcuni elementi rimasti rallentati da piccoli acciacchi, così da presentarsi al meglio all’esordio ufficiale.

Tabellino SBA: Pelucchini 2, Toia 7, Pieri 14, Marcantoni D., Corradossi 16, Lemmi 6, Rapini 2, Francesconi, Vagnuzzi 2.

All. Fioravanti, Ass. Liberto – Fracassi G. – Baielli.

Nella foto: Edoardo Corradossi nell’amichevole contro la Virtus Siena