Arezzo, un trionfo da rivedere: le foto della vittoria

Novanta minuti di battaglia, un gol pesantissimo di Ravasio e un pubblico che non ha mai smesso di spingere. L’Arezzo conquista tre punti d’oro contro la “banda di Stellone”, in una partita sporca, dura, spezzettata, ma vinta con cuore e carattere.

Riviviamo insieme i momenti più belli della serata: dalle lotte a centrocampo alle occasioni salvate sulla linea, fino all’esplosione di gioia per la rete decisiva. Una galleria che racconta tutta la grinta, l’orgoglio e l’entusiasmo amaranto.

Scorri le immagini e rivivi la magia del Comunale: questa è una vittoria che vale doppio, da custodire negli occhi e nel cuore!