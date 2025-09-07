16.8 C
domenica, Settembre 7, 2025
Arezzo, un trionfo da rivedere: le foto della vittoria

Dagli scontri in mezzo al campo all’esplosione di gioia: la galleria racconta cuore e grinta amaranto

Novanta minuti di battaglia, un gol pesantissimo di Ravasio e un pubblico che non ha mai smesso di spingere. L’Arezzo conquista tre punti d’oro contro la “banda di Stellone”, in una partita sporca, dura, spezzettata, ma vinta con cuore e carattere.

Riviviamo insieme i momenti più belli della serata: dalle lotte a centrocampo alle occasioni salvate sulla linea, fino all’esplosione di gioia per la rete decisiva. Una galleria che racconta tutta la grinta, l’orgoglio e l’entusiasmo amaranto.
Scorri le immagini e rivivi la magia del Comunale: questa è una vittoria che vale doppio, da custodire negli occhi e nel cuore!

