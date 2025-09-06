26 C
I protagonisti della Giostra: i giostratori e i loro cavalli, il rito dell’Investitura

La città abbraccia i protagonisti della Giostra del Saracino con il tradizionale rito di investitura e bollatura

Si svolta questa mattina in Piazza San Francesco la Cerimonia di Investitura dei Giostratori e Bollatura dei Cavalli. Di seguito i giostratori che correranno Giostra domani alle ore 17.00 in Piazza Grande e i relativi cavalli:

Porta Crucifera
Investitura del giostratore Lorenzo Vanneschi e bollatura di Skate, anni 9, pezzato, quarter horse.
Investitura del giostratore Gabriele Innocenti e bollatura di Romina de Moscheta, anni 14, saura, haflinger.

Porta Sant’Andrea
Investitura del giostratore Saverio Montini e bollatura di Bianca, anni 12, grigia, sella italiana.
Investitura del giostratore Tommaso Marmorini e bollatura di Toro Seduto, anni 11, appaloosa, coperta macchiata grigia.

Porta Santo Spirito
Investitura del giostratore Elia Cicerchia e bollatura di Toni, anni 14, sauro, sella italiana.
Investitura del giostratore Gianmaria Scortecci e bollatura di Doc, anni 14, pezzato, sella italiana.

Porta del Foro
Investitura del giostratore Matteo Vitellozzi e bollatura di Lakota, anni 7, tobiano, sella italiana.
Investitura del giostratore Francesco Rossi e bollatura di Lights in Hollywood, anni 6, sauro, quarter horse.

