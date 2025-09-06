Porta del Foro si aggiudica la Prova Generale della Giostra

Porta del Foro si presenta con una compagine interamente al femminile, ad eccezione delle figure del Capitano e del Maestro d’Armi. Balestrieri, armigeri, vessilliferi, cavalieri palafrenieri e tutte le altre comparse giallocremisi sono ragazze del quartiere. Una “prima volta assoluta” che porta fortuna alla Chimera, capace di aggiudicarsi l’edizione della Prova Generale dedicata alla memoria di Francesco Romualdi.
La gara è stata avvincente: dopo la prima tornata di carriere Porta del Foro era in vantaggio con 5 punti, mentre gli altri quartieri restavano fermi a quota 4. Nella seconda serie Porta Crucifera e Porta Sant’Andrea hanno centrato il 5, mentre Porta Santo Spirito, con un altro 4, ha dovuto dire addio alle speranze di vittoria. A quel punto al cavaliere della Chimera serviva un centro perfetto per chiudere la sfida ed evitare gli spareggi.
La carriera è impeccabile, la mira precisa: la lancia si pianta nel cuore del Buratto. L’Araldo scandisce il punteggio, lasciando un attimo di suspense, poi annuncia il verdetto finale: 5 punti. La Prova Generale si chiude così con il trionfo del Quartiere di Porta del Foro.