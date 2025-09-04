25.1 C
Grave incidente a Foiano della Chiana: motociclista 42enne trasportato a Siena con l’elisoccorso

L’uomo, rimasto ferito in modo serio, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Le Scotte con l’elisoccorso Pegaso 2

Redazione
By Redazione

-

 Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì, quando intorno alle 14.27 è scattato l’allarme per un incidente stradale avvenuto a Foiano della Chiana.

Un motociclista di 42 anni ha riportato gravi ferite ed è stato soccorso dal personale del 118 della Asl Toscana Sud Est. Sul posto sono intervenuti i volontari dell’Anpas di Foiano della Chiana con BLSD, l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Monte San Savino e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

Vista la gravità delle condizioni, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 2, che ha trasportato l’uomo in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena.

