Vertenza Comune di Arezzo: revocato lo stato di agitazione

Intesa su aumento salariale e Pm

Dinanzi alle nuove disponibilità della delegazione trattante del Comune di Arezzo, la Rsu ha deciso stasera di revocare lo stato di agitazione del personale.

Due gli elementi della vertenza. Per quanto riguarda l’aumento del salario accessorio, l’accordo è stato raggiunto sulla cifra di 470mila euro lordi all’anno. Al netto la cifra destinata al dipendenti sarà di circa 350mila euro. Le parti hanno già concordato un nuovo amento, da definire, nel 2026. La Rsu ha avanzata la richiesta di 150mila euro.

Il secondo elemento della vertenza è la Polizia locale e gli 11 punti che il sindacato ha posto all’attenzione del Comune che ha assunto impegni conseguenti, in modo particolare per quanto riguarda la sede e quindi con azioni immediate per garantire la sicurezza nell’attuale immobile di via Setteponti.