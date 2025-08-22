23 C
Incendio in appartamento a Rassina: Vigili del Fuoco domano le fiamme, palazzina dichiarata inagibile

L’incendio ha distrutto parte del secondo piano e il sottotetto: nessun ferito, ma danni ingenti e residenti evacuati

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi in Via Roma a Rassina, dove i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bibbiena sono intervenuti per un incendio divampato in un appartamento situato al secondo piano di una palazzina.

All’arrivo sul posto, la squadra ha immediatamente provveduto a spegnere le fiamme che avevano già interessato una camera, un bagno e parte del sottotetto. Fortunatamente, all’interno dell’abitazione non si trovava nessuno al momento dell’incendio.

Nonostante il pronto intervento, i danni riportati sono ingenti e hanno reso l’intera palazzina inagibile. Restano da accertare le cause che hanno originato il rogo.

