Incidente in A1 nella notte: tre feriti

Scontro tra due auto nella notte in A1, tre persone trasportate in ospedale in codice 2

Alle 23:10 di ieri sera il 118 della ASL Toscana Sud Est è stato attivato per un incidente stradale avvenuto lungo l’Autostrada A1, corsia nord, al km 348. Nello scontro sono rimaste coinvolte due autovetture.

Sul posto sono intervenuti l’Automedica di Arezzo, l’ambulanza infermieristica di Monte San Savino, un’ambulanza della Misericordia di Arezzo e una della Croce Bianca di Arezzo, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e la messa in sicurezza dell’area.

Tre le persone ferite, tutte in codice 2: una donna di 52 anni è stata trasportata all’ospedale San Donato di Arezzo, un uomo di 57 anni alla Gruccia e un uomo di 50 anni nuovamente al San Donato.

