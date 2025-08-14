Alle ore 19:00 di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, distaccamento di Sansepolcro, è intervenuta per il soccorso a una donna caduta in un dirupo nella località Basilica di Sansepolcro, lungo un sentiero che costeggia il torrente Afra.
La donna, dopo essere stata raggiunta e stabilizzata dal personale sanitario giunto sul posto, è stata recuperata con difficoltà a causa della zona particolarmente impervia e di difficile accesso. In accordo con la Centrale Operativa 118, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco “Drago”, che ha provveduto al trasporto dell’infortunata all’ospedale di Arezzo.
Donna scivola in un dirupo a Sansepolcro: soccorsa dai Vigili del Fuoco con elicottero
L’incidente lungo il sentiero del torrente Afra; intervento complesso in zona impervia, trasporto in ospedale con l’elicottero “Drago”
