Guasto sulla linea ferroviaria Terontola–Foligno, treno fermo soccorso dai vigili del fuoco

Intervento congiunto dei vigili del fuoco di Arezzo (distaccamento di Cortona), Perugia e del distaccamento volontario di Castiglion del Lago poco prima delle 20:00 di ieri in località Terontola, nel comune di Cortona.

Un treno diretto a Foligno, a causa di un problema alla linea, è rimasto bloccato poco dopo la stazione di Terontola lungo la tratta ferroviaria Terontola–Foligno. Per assistere i passeggeri e ripristinare la circolazione, è stato inviato un locomotore diesel che ha agganciato il convoglio e lo ha trainato fino alla stazione di Terontola.

Fortunatamente, non si sono registrati disagi sanitari tra i passeggeri. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, erano presenti la polizia municipale di Cortona, personale ferroviario e i sanitari del 118.