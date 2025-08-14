Incidente tra moto e auto sulla SP 408: trasportato in ospedale un 54enne in elisoccorso

Un incidente stradale ha coinvolto un’auto e una moto nel pomeriggio di oggi sulla SP 408 “Borro al Quercio”, all’altezza di Montevarchi. L’allarme è scattato alle 16.21, con l’immediata attivazione del 118 della ASL Toscana Sud Est.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con l’automedica del Valdarno, la Misericordia di San Giovanni Valdarno e l’elisoccorso Pegaso 1, oltre alle forze dell’ordine per i rilievi.

Un uomo di 54 anni, rimasto ferito nello scontro, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Ponte a Niccheri in codice 2 a bordo dell’elicottero Pegaso 1.