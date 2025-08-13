Incidente sulla SR69 a Pergine Valdarno: auto e autocarro a metano coinvolti, due feriti in ospedale

Questa mattina, intorno alle 9:14, i Vigili del Fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Montevarchi, sono intervenuti sulla Strada Regionale 69, nel comune di Pergine Valdarno, per un incidente che ha visto coinvolti un’autovettura e un autocarro, entrambi alimentati a metano.

I conducenti dell’auto, una donna di 43 anni e un uomo di 60, erano già stati presi in carico dal personale sanitario del 118 e trasportati in codice 2 all’ospedale della Gruccia. Sul posto erano presenti anche l’ambulanza infermieristica di Montalto, la Misericordia di Faella, i Carabinieri di Ponticino e la Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità.