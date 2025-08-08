Incidente tra due ciclisti a Monte San Savino: entrambi in ospedale

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 16:01, il 118 ASL TSE è intervenuto per un incidente che ha coinvolto due ciclisti lungo la SS73, nel comune di Monte San Savino. Sul posto sono arrivati un’auto infermierizzata di Arezzo, un mezzo della Croce Rossa di Arezzo e le forze dell’ordine locali.

I due ciclisti, un uomo di 20 anni e una donna di 24, sono stati trasportati in codice 2 all’Ospedale San Donato di Arezzo.