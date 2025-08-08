Addio a Fabio Fioroni, “Otto”: Arezzo perde un personaggio leggendario

È arrivata solo oggi la conferma della scomparsa di Fabio Fioroni, conosciuto da tutti come Otto, avvenuta circa una settimana fa. Aveva 79 anni. La sua salma si trova ancora all’obitorio, e nessuno finora l’ha reclamata.

Figura inconfondibile delle notti e delle piazze aretine dagli anni Ottanta in poi, Otto era molto più di un personaggio: era un racconto vivente, una provocazione ambulante, un instancabile agitatore di idee e proteste. Occhiali dalle lenti spesse – forse da lì il soprannome – e una vita punteggiata di avventure, reali o fantastiche, che si mescolavano senza confini.

Mauro Valenti lo ricorda così:

“Se ne è andato Fabio Fioroni… ascoltarlo era un piacere, un film, un viaggio! Incontrarlo non era mai banale. Ogni volta era una sorpresa. Come un cartone animato, e da Bugs Bunny non puoi chiedere la verità: devi lasciare spazio alla fantasia.”

Le sue storie passavano dalla discoteca “Il Principe” a improbabili fughe verso l’Australia e il Sudafrica, dove – a sentir lui – aveva un ufficio a Johannesburg e conosciuto Mandela. Raccontava flirt con Miss Indonesia e con la figlia del re del cioccolato Droste, un concerto allo stadio Azteca di Città del Messico con sola armonica davanti a 110 mila persone, battaglie feroci contro l’“establishment” aretino, irruzioni al consiglio comunale con petardi e fumogeni rossi, e magliette dissacranti contro sindaci e assessori.

Era anche capace di scontrarsi duramente con chi stimava: celebre la rottura con Arezzowave, di cui in un periodo rivendicava la paternità, e una causa legale poi ritirata. Negli ultimi anni si era dedicato a un’idea singolare: una bici pubblicitaria brevettata e portata fino a Los Angeles.

Sposato “per un attimo”, come raccontava, ricordava la luna di miele fatta da solo. Un amore vero, certo e costante però c’era: i ravioli, “i migliori al mondo” secondo lui.

Cesare Fracassi, compagno di scuola alle medie, ne traccia un ricordo semplice e diretto:

“OTTO ERA 1 SOLO. Lo ricordo al primo banco, a leggere da vicino. Poi l’ho visto in capo al mondo in tv, infine con una bici e un carretto di protesta. Ora non c’è più, ma nessuno reclama la sua salma… dico solo rip!!”

Per molti, la vita ad Arezzo – soprattutto quella non convenzionale – sarebbe stata più grigia senza di lui. Otto ha vissuto da solo, per scelta, ma con un mondo intero che lo ascoltava.

Gloria a The Fantastic Super Eight, “the only one in the world”.