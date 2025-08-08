29.2 C
Comune di Arezzo
venerdì, Agosto 8, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaAddio a Fabio Fioroni, “Otto”: Arezzo perde un personaggio leggendario

Addio a Fabio Fioroni, “Otto”: Arezzo perde un personaggio leggendario

Il ribelle di Arezzo, tra leggende, proteste e racconti senza confini

Redazione
By Redazione

-

È arrivata solo oggi la conferma della scomparsa di Fabio Fioroni, conosciuto da tutti come Otto, avvenuta circa una settimana fa. Aveva 79 anni. La sua salma si trova ancora all’obitorio, e nessuno finora l’ha reclamata.

Figura inconfondibile delle notti e delle piazze aretine dagli anni Ottanta in poi, Otto era molto più di un personaggio: era un racconto vivente, una provocazione ambulante, un instancabile agitatore di idee e proteste. Occhiali dalle lenti spesse – forse da lì il soprannome – e una vita punteggiata di avventure, reali o fantastiche, che si mescolavano senza confini.

Mauro Valenti lo ricorda così:

“Se ne è andato Fabio Fioroni… ascoltarlo era un piacere, un film, un viaggio! Incontrarlo non era mai banale. Ogni volta era una sorpresa. Come un cartone animato, e da Bugs Bunny non puoi chiedere la verità: devi lasciare spazio alla fantasia.”

Le sue storie passavano dalla discoteca “Il Principe” a improbabili fughe verso l’Australia e il Sudafrica, dove – a sentir lui – aveva un ufficio a Johannesburg e conosciuto Mandela. Raccontava flirt con Miss Indonesia e con la figlia del re del cioccolato Droste, un concerto allo stadio Azteca di Città del Messico con sola armonica davanti a 110 mila persone, battaglie feroci contro l’“establishment” aretino, irruzioni al consiglio comunale con petardi e fumogeni rossi, e magliette dissacranti contro sindaci e assessori.

Era anche capace di scontrarsi duramente con chi stimava: celebre la rottura con Arezzowave, di cui in un periodo rivendicava la paternità, e una causa legale poi ritirata. Negli ultimi anni si era dedicato a un’idea singolare: una bici pubblicitaria brevettata e portata fino a Los Angeles.

Sposato “per un attimo”, come raccontava, ricordava la luna di miele fatta da solo. Un amore vero, certo e costante però c’era: i ravioli, “i migliori al mondo” secondo lui.

Cesare Fracassi, compagno di scuola alle medie, ne traccia un ricordo semplice e diretto:

“OTTO ERA 1 SOLO. Lo ricordo al primo banco, a leggere da vicino. Poi l’ho visto in capo al mondo in tv, infine con una bici e un carretto di protesta. Ora non c’è più, ma nessuno reclama la sua salma… dico solo rip!!”

Per molti, la vita ad Arezzo – soprattutto quella non convenzionale – sarebbe stata più grigia senza di lui. Otto ha vissuto da solo, per scelta, ma con un mondo intero che lo ascoltava.
Gloria a The Fantastic Super Eight, “the only one in the world”.

Articoli correlati:

Furto nella notte alla Cicli Pasquini: sfondano la vetrina con un’auto e rubano 13 biciclette Controlli straordinari in centro: la Polizia rafforza la presenza ad Arezzo Santa Firmina e Bagnoro senza internet da 20 giorni, esplode la protesta Incidente tra furgone e tir sull’A1: 21enne ferito, trasportato in ospedale Strage sull’A1, indagato camionista per la morte di tre persone: inchiesta della Procura di Arezzo sulla dinamica dell’incidente Controlli straordinari della Polizia di Stato ad Arezzo: foglio di via per due sudamericani, espulso straniero molesto Incidente in A1, spunta il video del camionista: lo sguardo si abbassa pochi minuti prima dello schianto mortale Grave incidente sul raccordo A1 a Pietraia: 30enne elitrasportato alle Scotte

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Incidente tra due ciclisti a Monte San Savino: entrambi in ospedale
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024