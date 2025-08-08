Ferragosto 2025: piano straordinario per la viabilità in provincia di Arezzo

Si è svolta oggi in Prefettura la riunione del Comitato Operativo per la Viabilità, con la partecipazione di Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Provincia e Comune di Arezzo, Centrale 118, Società Autostrade e ANAS, per coordinare le misure di sicurezza in vista dell’esodo di Ferragosto.

Previsto un incremento delle pattuglie sulle principali arterie, controlli rafforzati contro guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti, verifiche sui mezzi commerciali e sul trasporto passeggeri, oltre al rispetto dei limiti di velocità, sorpassi e uso corretto della corsia di emergenza.

Rimossi i cantieri temporanei, quelli inamovibili saranno gestiti per ridurre al minimo l’impatto sulla circolazione. Potenziati anche i presidi di assistenza ai viaggiatori.

La Prefettura raccomanda di: