Ferragosto 2025: piano straordinario per la viabilità in provincia di Arezzo

Ferragosto 2025: piano straordinario per la viabilità in provincia di Arezzo

Potenziati controlli e assistenza in vista del maxi-esodo estivo

Si è svolta oggi in Prefettura la riunione del Comitato Operativo per la Viabilità, con la partecipazione di Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Provincia e Comune di Arezzo, Centrale 118, Società Autostrade e ANAS, per coordinare le misure di sicurezza in vista dell’esodo di Ferragosto.

Previsto un incremento delle pattuglie sulle principali arterie, controlli rafforzati contro guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti, verifiche sui mezzi commerciali e sul trasporto passeggeri, oltre al rispetto dei limiti di velocità, sorpassi e uso corretto della corsia di emergenza.

Rimossi i cantieri temporanei, quelli inamovibili saranno gestiti per ridurre al minimo l’impatto sulla circolazione. Potenziati anche i presidi di assistenza ai viaggiatori.

La Prefettura raccomanda di:

  • Verificare il veicolo e sistemare correttamente i bagagli.
  • Evitare pasti abbondanti, alcol e mettersi in viaggio stanchi.
  • Informarsi sulle condizioni del traffico.
  • Durante la guida, allacciare sempre le cinture, usare seggiolini per bambini, moderare la velocità, mantenere le distanze e non occupare la corsia di emergenza.Obiettivo: garantire sicurezza e fluidità nei giorni di maggior traffico dell’anno.

