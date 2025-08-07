Incidente in A1, spunta il video del camionista: lo sguardo si abbassa pochi minuti prima dello schianto mortale

Dieci minuti prima del tragico incidente sulla A1 che ha causato la morte di tre persone, una telecamera installata all’interno della cabina di un TIR ha registrato il camionista, F. M., 58 anni, mentre alla guida abbassava più volte lo sguardo. Le immagini, ora agli atti dell’inchiesta condotta dalla Procura di Arezzo, mostrano l’uomo guardare alternativamente la strada e un punto non visibile, forse all’interno dell’abitacolo.

Il video, datato lunedì 4 agosto alle ore 10:49, è stato girato circa dieci minuti prima dello schianto avvenuto tra i caselli di Arezzo e Valdarno, in direzione Firenze. La dash cam installata a bordo ha registrato ogni dettaglio, compreso l’orario. Quello che rimane da chiarire è cosa stesse osservando il conducente in quei momenti: uno schermo, un cellulare o altro.

Il video online: mistero sulla pubblicazione

La presenza del video su YouTube e TikTok ha sollevato ulteriori interrogativi. È stato caricato su un canale riconducibile all’autista del TIR, proprio il giorno dell’incidente. Ma l’uomo, ricoverato in ospedale dopo l’impatto, non avrebbe potuto pubblicarlo personalmente. Ora la Polizia Postale sta indagando per capire chi abbia avuto accesso al video e come sia stato possibile caricarlo online così rapidamente.

Non si esclude che qualcuno in possesso delle credenziali abbia effettuato il caricamento, oppure che fosse stata programmata una pubblicazione automatica. In ogni caso, le modalità di diffusione sono oggetto di accertamenti.