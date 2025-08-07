Arezzo LED-istrutta: l’illuminazione storica fa le valigie, restano solo le nude verità

Dal nostro inviato speciale de “L’Ortica che punge per davvero”

Amici lettori, questa settimana ce l’ha mandata un cittadino esasperato (che ringraziamo e che speriamo non sia stato già deportato dal reparto decoro urbano del Comune): le lampade dei lampioni storici del centro di Arezzo stanno sparendo. Ma mica piano piano, eh… no, proprio chirurgicamente e senza anestesia.

In quel capolavoro a cielo aperto che è il centro storico (zona via Pellicceria, San Lorenzo, San Niccolò, su su verso Piazza Grande), si stanno compiendo opere d’“illuminazione”, ma solo in senso elettrotecnico. Perché in quello estetico… beh, meglio spegnere la luce e far finta di nulla.

Il piano? Sostituire le vecchie lampade con quelle a LED. Ecologiche, moderne, efficienti… e brutte da far piangere pure un lampione.

Il risultato è da museo dell’orrore: vetri spariti, ferro battuto lasciato lì nudo come un palo della lap dance in pausa pranzo, e dentro al lampione? Un faro da cantiere Lidl da 19,90€, che sembra appena rubato da un parcheggio del supermercato.

“Il gusto è soggettivo”, dicono.

Sì, come il colesterolo: soggettivo ma ti fa venì l’infarto uguale.

C’è chi parla di restauro, chi di riqualificazione. Noi parliamo di sfregio. E nel dubbio, diamo anche una spolverata di vandalismo di Stato, che fa sempre scena.

Guardate le foto. Due bei lampioni liberty trasformati in tubi di ferro con dentro un UFO. Manca solo che ci infilino una webcam per vedere chi si lamenta.

Ma dopotutto, è giusto così: per illuminare la bellezza, bisogna prima eliminarla.

E Arezzo, con la sua storia, la sua arte e i suoi scorci, aveva proprio bisogno di diventare la succursale medievale di un autogrill.

Ma tranquilli cittadini: il prossimo passo sarà togliere anche i tetti alle case. Così si risparmia sulle antenne e si vede direttamente RaiUno dal cielo.

Restate sintonizzati: alla prossima puntata ci metteranno i LED anche nei ceri votivi del Duomo. E magari pure nei santi.