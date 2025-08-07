28.2 C
Comune di Arezzo
giovedì, Agosto 7, 2025
type here...
HomeIn primo pianoArezzo LED-istrutta: l’illuminazione storica fa le valigie, restano solo le nude verità

Arezzo LED-istrutta: l’illuminazione storica fa le valigie, restano solo le nude verità

Nel centro storico di Arezzo i lampioni liberty lasciano il posto a impianti LED dal gusto discutibile. Il sarcasmo è l’unico lume rimasto.

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

Dal nostro inviato speciale de “L’Ortica che punge per davvero”

Amici lettori, questa settimana ce l’ha mandata un cittadino esasperato (che ringraziamo e che speriamo non sia stato già deportato dal reparto decoro urbano del Comune): le lampade dei lampioni storici del centro di Arezzo stanno sparendo. Ma mica piano piano, eh… no, proprio chirurgicamente e senza anestesia.

In quel capolavoro a cielo aperto che è il centro storico (zona via Pellicceria, San Lorenzo, San Niccolò, su su verso Piazza Grande), si stanno compiendo opere d’“illuminazione”, ma solo in senso elettrotecnico. Perché in quello estetico… beh, meglio spegnere la luce e far finta di nulla.

Il piano? Sostituire le vecchie lampade con quelle a LED. Ecologiche, moderne, efficienti… e brutte da far piangere pure un lampione.

Il risultato è da museo dell’orrore: vetri spariti, ferro battuto lasciato lì nudo come un palo della lap dance in pausa pranzo, e dentro al lampione? Un faro da cantiere Lidl da 19,90€, che sembra appena rubato da un parcheggio del supermercato.

Il gusto è soggettivo”, dicono.
Sì, come il colesterolo: soggettivo ma ti fa venì l’infarto uguale.

C’è chi parla di restauro, chi di riqualificazione. Noi parliamo di sfregio. E nel dubbio, diamo anche una spolverata di vandalismo di Stato, che fa sempre scena.

Guardate le foto. Due bei lampioni liberty trasformati in tubi di ferro con dentro un UFO. Manca solo che ci infilino una webcam per vedere chi si lamenta.

Ma dopotutto, è giusto così: per illuminare la bellezza, bisogna prima eliminarla.
E Arezzo, con la sua storia, la sua arte e i suoi scorci, aveva proprio bisogno di diventare la succursale medievale di un autogrill.

Ma tranquilli cittadini: il prossimo passo sarà togliere anche i tetti alle case. Così si risparmia sulle antenne e si vede direttamente RaiUno dal cielo.

Restate sintonizzati: alla prossima puntata ci metteranno i LED anche nei ceri votivi del Duomo. E magari pure nei santi.

Articoli correlati:

Rigutino: i parcheggi ci sono, ma servono machete e Indiana Jones per trovarli SR71, l’ora di punta e il camion della spazzatura: la corsia dell’inferno Auto blu arrosto e Menchetti a fumo lento: la nuova griglia comunale Via Ristoro d’Arezzo, cronache di ordinaria cialtronaggine: il materasso della vergogna Il sindaco e il meme coloniale: dal rebus delle tette al gas nervino Quando la burocrazia chiama… per 34 euro! Rao, il ‘mi piace’ della discordia: a Ferrara scatta l’allarme rosso Arezzo, dall’oro all’ombra: tra dazi immaginari, sfruttamento reale e nostalgia canaglia

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Incidente in A1, spunta il video del camionista: lo sguardo si abbassa pochi minuti prima dello schianto mortale
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024