Arezzo preparazione a Rigutino: sudore, schemi e finta che stende anche l’ombrellone!

Terza giornata di preparazione a Rigutino per l’Arezzo, e pare che ‘sta squadra abbia voglia di fare sul serio. Entra in gruppo Perrotta, giovanotto snello ma co’ ‘na zampa fina che se la ricorda ancora l’amichevole dove spuntò e segnò il gol della vittoria come se niente fosse.

In difesa, Arena è un muro d’amianto: ci sbatti contro e manco te stacchi. Varela, invece, fa na finta che mezza difesa se gira a cercare la palla sul panchetto del custode… e poi segna come una furia.

Schemi? Ce n’è più che a Risiko: 4-3-3, 4-1-4-1, 3-5-2… manca solo il 7-7-7 della tombola, e poi siamo a posto.

Chierico intanto pedala sulla cyclette come se dovesse scappre da Rigutino, rinforza la gamba come Rocky in montagna, mentre Tavernelli e il Patta… sempre i soliti! (e lo diciamo col sorriso, che i torelli veri non cambiano mai).

E noi in tribuna? Tutti in forma anchenoi, grazie a un’arietta fresca che manco al Passo della Consuma.

Che dire: se il buongiorno si vede da Rigutino, l’Arezzo ci fa divertìre.