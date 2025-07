Bambino perde i sensi in piscina ad Arezzo: trasportato in codice giallo al San Donato

Alle ore 11:18 di oggi è stato richiesto un intervento di soccorso in via Cognaia, ad Arezzo, presso una piscina pubblica, per un bambino che ha perso momentaneamente conoscenza mentre si trovava in acqua.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente l’automedica di Arezzo, un’ambulanza della Croce Bianca con personale BLSD e la Polizia.

Il piccolo è stato stabilizzato e trasportato in codice giallo all’ospedale San Donato di Arezzo per accertamenti. Le condizioni, sebbene non critiche, sono monitorate con attenzione.