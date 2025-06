Arezzo, denunciato per molestie: scatta il Daspo Urbano

In seguito a un episodio avvenuto nella tarda serata di mercoledì nei pressi della stazione ferroviaria, un uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di violenza sessuale. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe tentato di palpeggiare una ragazza, scatenando una lite con alcuni amici della giovane presenti al momento dei fatti.

Alla denuncia è seguito anche l’emissione di un provvedimento di Dacur (meglio noto come Daspo Urbano), firmato dal Questore di Arezzo, Giuseppe Di Lorenzo. Tale misura prevede il divieto per l’uomo di accedere o sostare in aree ad alta frequentazione, tra cui stazioni ferroviarie, locali pubblici o aperti al pubblico, con l’obiettivo di prevenire ulteriori comportamenti illeciti.

Il Daspo Urbano rientra tra gli strumenti di prevenzione volti a garantire la sicurezza urbana, tutelando il decoro, la legalità e la vivibilità degli spazi pubblici.