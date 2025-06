Arezzo, 29enne straniero tenta di palpeggiare 14enne: parapiglia e feriti davanti alla stazione

Un episodio di molestie si è verificato mercoledì sera intorno alle 23 in Piazza della Repubblica, ad Arezzo, davanti alla stazione ferroviaria. Un uomo di 29 anni, di origini straniere, ha tentato di palpeggiare una ragazza di appena 14 anni dopo essersi seduto accanto a lei.

La giovane, spaventata, si è allontanata prontamente, ma l’uomo ha insistito nel molestarla. In sua difesa sono intervenuti alcuni amici della vittima, scatenando un tafferuglio durante il quale due minori hanno riportato ferite e sono stati portati al pronto soccorso per le cure necessarie.

Le forze dell’ordine, giunte sul posto, hanno trovato l’uomo in stato di alterazione e lo hanno tratto in arresto. Il 29enne è stato denunciato per tentata violenza sessuale e portato in questura per gli accertamenti.

Le indagini sono ancora in corso per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Intanto, la comunità locale esprime preoccupazione per la sicurezza nelle zone adiacenti alla stazione, soprattutto nelle ore serali.