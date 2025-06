Arrestato a Sansepolcro con fucile e coltelli: in manette un 40enne di Citerna

Durante un controllo notturno nel centro cittadino, i Carabinieri di Sansepolcro hanno arrestato un uomo originario di Citerna, trovato in possesso di armi non dichiarate.

Intorno alla mezzanotte, una pattuglia ha notato un’autovettura aggirarsi in modo sospetto per le vie del paese. Alla guida un quarantenne, inizialmente collaborativo, il cui atteggiamento è cambiato quando è emerso che il veicolo era sprovvisto di assicurazione.

Insospettiti, i militari hanno proceduto con una perquisizione dell’auto, rinvenendo un fucile dotato di cannocchiale, pronto all’uso e nascosto sotto un telo vicino al sedile del conducente. Con l’arma erano custodite anche munizioni compatibili.

Nel veicolo sono stati trovati inoltre due coltelli da punta e taglio, vietati dalla normativa vigente.

L’uomo è stato immediatamente arrestato e trasferito nel carcere di Arezzo, in attesa dell’udienza di convalida.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, sono in corso per risalire alla provenienza del fucile, risultato perfettamente funzionante ma privo di matricola registrata in Italia: si sospetta possa trattarsi di un’arma di origine estera.