U.P. Policiano protagonista: trionfi al City Trail di Poppi e medaglie ai Campionati Italiani Master

In un’affascinante atmosfera serale si è svolta ieri l’edizione 2025 del City Trail di Poppi, gara podistica in circuito di 6 km organizzata dal G.S. Poppi, in collaborazione con il Comune di Poppi e la Polisportiva Policiano.

Grande partecipazione di atleti e pubblico ha confermato il successo crescente dell’evento, ormai tappa fissa nel calendario delle corse su strada toscane. Il tracciato, tecnico e spettacolare, ha attraversato i suggestivi saliscendi del centro storico, offrendo uno scenario unico e impegnativo.

In campo maschile, vittoria netta per il keniano Simon Kibet Loitanyang (Polisportiva Policiano), che ha preso il comando sin dalle prime battute e ha chiuso con il tempo di 18’20”, lasciandosi alle spalle i compagni di squadra Alessandro Tartaglini e Emanuele Graziani, autori di una splendida tripletta targata Policiano.

Anche tra le donne il podio ha parlato solo biancoazzurro: trionfo per Giulia Sadocchi, seguita da Virginia Leonardi e Lucia Checcaglini, tutte atlete della Polisportiva Policiano.

Campionati Italiani Master: pioggia di medaglie per la U.P. Policiano a Misano Adriatico

Tre giorni di grande atletica ai Campionati Italiani Master , dove la U.P. Policiano ha brillato grazie a prestazioni di alto livello e medaglie prestigiose.

In evidenza Valentina Mattesini, protagonista assoluta con un argento nei 5000 metri, un bronzo nei 1500 e un ottimo 4° posto negli 800, confermando il suo valore tra le migliori della categoria.

Ottimo debutto anche per Veronica Gori, che ha conquistato il bronzo nei 400 metri e due 4° posti nei 100 e 800 metri, mostrando talento e determinazione.

Veronica Nocentini ha lottato con tenacia, chiudendo 5ª nei 1500 metri, mentre Leonardo Fatichenti ha ottenuto un 6° posto di rilievo nella stessa distanza maschile, in una gara molto combattuta.

Un weekend ricco di soddisfazioni per la società aretina, che continua a farsi valere a livello nazionale con passione e risultati concreti.

