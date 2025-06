S’è levato il Sole, ma la Luna c’ha già mandato affan****. Le stelle, invece de brillare, pigliano per il sellino e ci pisciano pure sopra. Benvenuti nell’oroscopo più sincero della settimana, dove non si salva manco l’ascendente del gatto. Stringete le chiappe, si parte!

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Settimana di fuoco, ma te bruci i peli del didietro. Hai voglia a fare progetti: tutto ti si ritorce contro peggio d’un cinghiale nervoso. In amore? Se ti va bene ti pigli un due di picche, sennò un querela.

Consiglio stellare: Smettila di pensare che sei un leader. Sei solo il primo a finì nei casini.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Lavoro in calo, autostima sotto ai piedi, ma appetito sempre a mille. Le stelle dicono che stai per ricevere una sorpresa… sì, un bel pacco, nel senso napoletano.

Consiglio stellare: Prova a digerì la vita, ma evita i fagioli.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Sei così bipolare che pure l’oroscopo ha smesso de capitte. Un giorno sei felice come un bue al pascolo, l’altro rompi le palle come un call center alle 8 di sera.

Consiglio stellare: Prendi una decisione. Qualsiasi. Basta che una la prendi, sant’Iddio!

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Ti chiudi a riccio, ma ti pungono lo stesso. Il passato torna, ma non è una storia romantica: è tipo un esattore di Equitalia.

Consiglio stellare: Smettila di piagne come una fontana, che sennò ti cresce il muschio addosso.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Ti credi re della giungla, ma sei più simile a un gatto arruffato sotto la pioggia. Sul lavoro fingi sicurezza, ma ti tremano le mutande.

Consiglio stellare: Ruggisci meno, lavora di più. Che il carisma senza sostanza fa ridere pure gli scorpioni.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Precisione da neurochirurgo e vita sociale da soprammobile. Tutti ti vogliono bene, ma nessuno ti sopporta più.

Consiglio stellare: Scopri il piacere del disordine. O almeno cambia le lenzuola, che non è più Pasqua.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Cerchi equilibrio, ma sembri uno zoppo in monopattino. L’amore traballa, il conto è in rosso, e la tua autostima è un’eco lontana.

Consiglio stellare: Smetti di ponderare. Agisci. Male, magari, ma fallo.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Hai veleno da vendere e nessuno che lo compra. Ti muovi nell’ombra come uno 007 dei poveri, ma finisci sempre per farti sgamare.

Consiglio stellare: Usa la tua lingua affilata per scrivere un libro, non per insultare il postino.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Fai mille progetti ma concludi meno d’un politico. Sei in modalità “viva la vida”, ma la vita t’ha detto “vaffan****”.

Consiglio stellare: Vai, esplora, sogna… ma prima paga le bollette, che t’hanno già staccato il gas.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Rigido, inflessibile, sembri un palo della luce. Ma pure quello almeno fa un po’ di luce. Te invece, buio pesto.

Consiglio stellare: Non tutto si risolve col controllo. Ogni tanto lasciati andare. Magari pure giù da un burrone, ma fallo col cuore.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Rivoluzionario come una lavatrice guasta. Hai idee brillanti, ma la pratica è quella di uno che si perde nel cesso.

Consiglio stellare: Non è sempre il mondo che ti capisce poco. A volte sei proprio te che dici bischerate.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Sensibile, dolce, romantico… e rincoglionito come un pesce rosso. Ti innamori pure dei pali della luce, e poi ti lamenti se prendi scosse.

Consiglio stellare: Mettiti in quarantena sentimentale. E smetti di scrivere poesie su Instagram.

CONCLUSIONE:

E anche per sta settimana, le stelle t’hanno dato il responso… e pure due ceffoni. Se ti senti preso per il culo, tranquillo: è l’universo che si diverte. Ma tu ridi lo stesso, che la vita è breve, ma le bollette no. Alla prossima, segno de’ malaugurio!