New Public che?! Ecco la nuova “libreria” pubblica… ma solo se parli l’inglese!

Arezzo – N’do se va a leggere? Alla New Public Library, bellezza!



L’hanno presentata in pompa magna, tra sorrisi istituzionali e render luccicanti, la “New Public Library” di Arezzo: ovvero, la nuova biblioteca pubblica, ma detta in lingua straniera, così pare più intelligente. O, come dicono da queste parti: “più scicche”.

Ora, la domanda ce la facciamo tutti: ma ‘un si poteva chiamalla semplicemente “Nuova Biblioteca Pubblica”? Oppure anche più diretto: “Libreria di Tutti”, “Casa del Libro”, o che so, “Stanza del Cervello”? Niente, troppo banale. Meglio chiamalla con un nome che nemmeno la mi nonna possa pronunciare. Sai com’è, se la dici in inglese pare più moderna, fa figo nei bandi europei e magari te ce danno più punti.

Qualcuno insinua che il sindaco Ghinelli, dopo “qualche” viaggetto negli Stati Uniti, sia tornato con un dizionarietto Oxford in tasca e l’illuminazione: “Facciamo il terzo luogo!”. E vai con la filosofia urbana all’americana: il primo luogo è casa, il secondo è lavoro, e il terzo… boh, sarà l’Esselunga?!

In ogni caso, pare che questa biblioteca non sia solo per leggere, ma anche per suonare, chiacchierare, prendersi un caffè, meditare, e magari farsi pure una ceretta. Una specie di multisala culturale con wifi, insomma. Un’idea figa, per carità . Però… serve davvero l’inglese per costruirla? O basta il buon vecchio senso civico e qualche libro nello scaffale?

Il tutto sorgerà dove prima c’era lo scalo merci, zona più abbandonata di un cane in autostrada a Ferragosto. Ora diventerà zona pedonale, verde, connessa, inclusiva… insomma, un angolo di Copenaghen trapiantato tra la stazione e il Baldaccio.

Bravo il Comune, davvero. Ma occhio al nome: se chiami tutto “public”, “hub”, “coworking” e “third place”, alla fine rischi che ci vengano solo gli expat e chi ha fatto l’Erasmus.

E noi, poveri aretini con la quinta ragioneria e il C2 solo nel dialetto? A noi chi ce la spiega, la “New Public Library”?

Magari ci serviva prima un Corso d’Inglese Pubblico Gratuito. Ma quello, guarda caso, non l’hanno ancora annunciato.