La Giostra del cuore: l’orgoglio di essere aretini

La Giostra è molto più di una competizione: è un’esplosione di colori, arte e tradizione che attraversa le strade medievali della città per culminare nella Grande Piazza. Lì, in pochi secondi per ogni rione, si gioca tutto: abilità, precisione, coraggio. È in quell’istante che cavallo e cavaliere si fondono in un solo respiro, in un’armonia perfetta tesa verso la vittoria.

Ogni aretino doc ha il proprio rione nel cuore, un personaggio nobile da sostenere con passione. Un tempo, la Giostra era una vera festa popolare che univa casati e cittadini, permettendo alle famiglie più influenti della provincia di incontrarsi e sfidarsi in nome dell’onore. Nei dintorni della città si organizzavano giostre minori, campi d’allenamento che mantenevano viva la tradizione e lo spirito cavalleresco.

Era una lotta, sì, ma animata da uno spirito comune, da un senso d’appartenenza che aveva riportato Arezzo al suo antico splendore. Finché, come spesso accade nella storia, le divisioni politiche, gli interessi e i privilegi spezzarono quell’unità, indebolendo la forza di un popolo.

Ma ieri sera, negli spareggi finali, in ogni colpo andato a segno o mancato, ho rivisto quello spirito. Ogni rione, a suo modo, ha vinto. Ogni rione merita applausi e rispetto. Perché ieri, oltre al risultato, ha trionfato l’identità aretina.

Siamo aretini d’Arezzo: botoli ringhiosi, sì, ma fieri. E temuti da tutti!