Porta Santo Spirito domina la Giostra del Saracino: vittoria al cardiopalma dopo doppio spareggio

La Giostra del Saracino parte col primo colpo di scena prima ancora dell’ingresso in Piazza Grande: Olympia, il cavallo di Elia Cicerchia (Porta Santo Spirito), si infortuna poco prima del via. Il veterinario Gottarelli conferma la zoppia e autorizza il cambio. Il giostratore gialloblù torna così in sella a Toni, già compagno di vittorie.

Si apre la sfida. Porta Crucifera lancia Gabriele Innocenti su Romina, cavalla nervosa che lo costringe ad anticipare la partenza. Nonostante le difficoltà, è subito centro!

Porta Santo Spirito risponde con Gianmaria Scortecci su Doc: buona corsa, colpo preciso ma si ferma sul 4.

Poi è il turno di Porta Sant’Andrea con Tommaso Marmorini su Toro Seduto, orfano della maschera protettiva usata in settimana: anche lui marca 4.

Chiude il primo giro Francesco Rossi su Hollywood (Porta del Foro): la carriera sembra lenta, ma il colpo è pulito: 5 secco!

Nella seconda tornata si alzano i toni. Vanneschi (Porta Crucifera) non va oltre il 4. Cicerchia fa la differenza: partenza perfetta, impatto da maestro e ancora centro! Montini su Bianca tiene in corsa Porta Sant’Andrea con un altro 5 da manuale.

La tensione è tutta su Vitellozzi, esordiente di Porta del Foro, che sa di dover fare centro per vincere. La pressione si fa sentire, arriva un buon 4 ma non basta: è spareggio a quattro, evento raro ma non inedito.

Nel primo spareggio Innocenti viene tradito ancora da Romina: solo 2 punti e Porta Crucifera fuori. Scortecci e Montini si mantengono sul 4. Rossi ha in mano la vittoria, ma fallisce: colpo da 3 e penalità per tempo, solo 1 punto.

Secondo spareggio: ancora Cicerchia, ancora perfetto, colpo nel centro. Marmorini si ferma al 4. È finita: Porta Santo Spirito conquista la 41ª Lancia d’Oro, sorpassando Porta Crucifera e Porta Sant’Andrea, ferme a quota 39.

Una Giostra da brividi, con cinque centri, carriere veloci e una penalità. E nel finale anche tensione fuori dal campo con una scaramuccia tra figuranti di Porta Crucifera e Sant’Andrea.

È stata anche la Giostra degli esordienti: ben cinque cavalli su otto erano alla prima uscita, tra cui due quarter horse, Skate e Hollywood. Veloci sì, ma le carriere più lente sono arrivate proprio da Rossi, una delle quali addirittura penalizzata.

Lo spareggio a quattro? Non succede spesso. L’ultima volta nel 2007: vinse Porta del Foro con i fratelli Veneri. Ieri, Gabriele Veneri era ancora in campo, questa volta con il bastone da Maestro.

Porta Santo Spirito festeggia. Cicerchia è l’uomo copertina. E la Giostra, ancora una volta, ha regalato emozioni vere.