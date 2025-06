Monterchi, operaio travolto da un trattore muore dopo due giorni di agonia

Non ce l’ha fatta il 47enne rimasto gravemente ferito in un incidente agricolo avvenuto lo scorso venerdì 13 giugno a Monterchi, in provincia di Arezzo. L’uomo, nato in Albania e da tempo residente in Toscana, aveva recentemente ottenuto la cittadinanza italiana.

L’incidente è avvenuto in località Centena mentre la vittima stava lavorando nei campi: per cause in corso di accertamento, è stato travolto da un trattore riportando traumi molto gravi all’addome e al bacino.

Trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena, è rimasto ricoverato in condizioni critiche per 48 ore. Nonostante gli sforzi del personale medico, il decesso è avvenuto nella serata di domenica 15 giugno.

L’episodio ha suscitato profonda commozione nella comunità di Monterchi, dove l’uomo viveva e lavorava da diversi anni. Le autorità stanno proseguendo le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.