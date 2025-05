Ventuno spettacoli per celebrare il teatro: torna la rassegna estiva della Libera Accademia del Teatro

Ventuno spettacoli per raccontare la bellezza e la varietà del teatro: è questo il cuore della rassegna estiva promossa dalla Libera Accademia del Teatro, in programma da mercoledì 11 giugno a giovedì 3 luglio. La manifestazione segna la conclusione dell’anno accademico della storica scuola aretina e vedrà in scena decine di allievi, dai più piccoli agli adulti, protagonisti di un intenso calendario teatrale che spazia tra commedie e tragedie, teatro tradizionale e in musica, testi originali e classici intramontabili.

Ventinove serate – la maggior parte delle quali ospitate dal teatro Pietro Aretino, con doppie repliche alle ore 19.00 e 21.15 – daranno voce a un intero anno di studio, guidato dai docenti Francesca Barbagli, Andrea Biagiotti, Samuele Boncompagni, Amina Kovacevich, Uberto Kovacevich e Ilaria Violin. Il risultato sarà un mosaico di emozioni, tecnica e creatività, costruito su esercizi di espressività, mimica, postura e uso della voce, finalmente pronti a prender vita di fronte al pubblico.

Ad aprire la rassegna saranno i giovani attori dei corsi Junior con “Gli uccelli” di Aristofane, seguiti da tre elaborazioni originali: Giallo d’inverno, Chiacchiere e Un milione di punti. I gruppi più avanzati, gli Ostinati e Ostinatissimi, porteranno in scena da martedì 17 giugno due spettacoli distinti: Bank-abaret e Lisistrata. A partire dal 20 giugno sarà la volta dei bambini delle scuole primarie con rappresentazioni ispirate a fiabe e racconti come Oltre l’arcobaleno, Il cerchio della vita e Orsi e topi sottosopra.

La rassegna si estenderà anche ad altri luoghi del territorio. Il teatro Mecenate accoglierà lunedì 23 giugno lo spettacolo musicale collettivo Saranno famosi?, mentre domenica 29 giugno sarà la suggestiva piazza Sotto le Mura di Subbiano a fare da cornice a La torre più alta, previsto alle ore 21.00. Gli spettacoli musicali, arricchiti da coreografie di Stefania Pace e direzione musicale di Alessandra Cartocci e Stefano Graverini, rappresentano un’ulteriore sfaccettatura della poliedricità della Libera Accademia del Teatro.

Il calendario completo degli appuntamenti è consultabile sulla pagina Facebook ufficiale della scuola, “Libera Accademia del Teatro”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo 0575/26686 o scrivere a info@liberaccademia.com.

«Questa rassegna – commenta il maestro Andrea Biagiotti – rappresenta il momento culminante di un anno di lavoro. Il palcoscenico è il luogo dove i nostri allievi imparano a superarsi, a condividere emozioni vere con il pubblico e a riscoprire il teatro come un’esperienza umana totale, fatta di passione, dedizione e gioia collettiva».