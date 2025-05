Weekend da podio per l’Alga Atletica Arezzo: Gavagni argento a Grosseto, Misuri in gara al Brixia Meeting

Un fine settimana di emozioni e risultati di rilievo per l’Alga Atletica Arezzo, protagonista su tre fronti tra manifestazioni regionali e internazionali.

A Grosseto, nel prestigioso Toscana Meeting Tour – Trofeo Città di Grosseto, categoria Gold, è stato Nicholas Gavagni (classe 2006) a brillare con un eccellente argento nel salto in lungo grazie alla sua miglior misura stagionale: 7.39 metri. Nella stessa gara, il compagno Filippo Guiducci (2007) ha conquistato un ottimo sesto posto con il nuovo record personale di 6.99 metri. Buona prova anche per Lorenza De Silva (2007), che ha chiuso i 200 metri piani in 25.88 secondi, segnando il proprio primato personale e classificandosi decima.

Contemporaneamente, a Bressanone, si è svolto il Brixia Meeting, una delle manifestazioni giovanili internazionali più importanti. A rappresentare l’Alga Atletica Arezzo c’era Filippo Misuri (2009), convocato nella rappresentativa toscana per il salto in alto. Il giovane atleta ha chiuso con un buon decimo posto e una misura di 1.86 metri, confermando i progressi compiuti nel centro di allenamento “Tenti” di Arezzo.

Non sono mancate soddisfazioni nemmeno a Siena, durante la quarta giornata del Campionato di Società Interprovinciale Cadetti (2010-2011), con la conquista di quattro medaglie:

Ginevra Tigliè (2010): argento nei 300 ostacoli (55.61) e bronzo nei 150 piani (20.08);

Anna Bigiarini : seconda nel lancio del martello (18.81 metri);

Flavia Matteucci: terza nel salto in lungo (4.60 metri).

Prestazioni di rilievo anche per Tommaso Mugnai (quarto nel giavellotto con 24.64), Lisa Rossi (quarta nel getto del peso con 7.35) e Gabriele Corbelli (settimo negli 80 piani con 10.55 e nei 150 con 19.38).

Infine, nella prova di Coppa Toscana per la categoria Ragazzi, sempre a Siena, si è distinto Mattia Falciani (2012), autore di un doppio argento nel getto del peso (10.27) e nei 60 piani (8.49). Da segnalare anche la prestazione di Fabio Marcaccioni (2013), settimo in entrambe le discipline con 6.36 metri nel peso e 10.22 nei 60 metri.