Quando il tempo si ferma: la ex Caserma Piave e i fondi PNRR

La ex Caserma Piave, oggetto di un intervento previsto dal PNRR per un importo complessivo di 345.490 euro (Delibera n. 19399 del 18/05/2024), avrebbe dovuto vedere l’inizio dei lavori di messa in sicurezza il 18 settembre 2024, con una prima tranche da 27.000 euro e una durata stimata di 120 giorni.

E invece… tutto tace.

L’area è ferma, delimitata da cartelli e paratie, dove domina l’abbandono. Ma allora: chi ha preso i soldi? Oppure si aspetta qualcosa? Il San Benedetto è vicino…

Il progetto finale, indicato con il termine inglese “Housing First” (che significa “la casa prima di tutto”), sembrerebbe rivolto ad accogliere persone in difficoltà — forse immigrati — offrendo loro un alloggio come primo passo per la reintegrazione. Ma qualcuno teme possa tradursi in un ricovero coatto accanto a noi, magari per chi ha commesso reati?

I fondi ci sono davvero o sono già svaniti?