Benvenuti in una nuova settimana in cui i pianeti non hanno pietà, i transiti sono passivo-aggressivi e il cosmo pare scritto da un autore saturo di sarcasmo.

Se speravate in consigli dolci e incoraggianti, accomodatevi pure altrove: qui si serve verità cosmica cruda, condita con ironia, sfottò e una spruzzata di autocritica.



Spoiler: l’universo non ha tempo per le vostre lagne.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Scalpitante come sempre, ma stavolta stai caricando a testa bassa… contro un muro. Fermati prima che il muro ti quereli. Questa settimana ti servirebbe un freno a mano emotivo, o almeno qualcuno che ti tolga la caffeina.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Il cambiamento bussa, e tu fingi di non essere in casa. Ti rifugi nelle tue abitudini come un gatto sotto al letto durante i fuochi d’artificio. Spoiler: la comfort zone sta diventando una trappola. Esci. Almeno per vedere che tempo fa.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Il tuo multitasking è diventato un circo senza domatore. Tanti stimoli, zero conclusioni. Parli, agiti idee, prometti — poi puff. Sei il trailer di un film che non esce mai. Questa settimana: meno teaser, più sostanza.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Ti innamori di chiunque ti guardi per più di tre secondi e poi ti stupisci se il cuore sembra una sala d’attesa affollata. Smettila di confondere vulnerabilità con auto-sabotaggio romantico. Anche tu hai un limite. Speriamo.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Hai bisogno di applausi come un influencer ha bisogno del Wi-Fi. Ma non tutte le scene sono fatte per te, e non tutti i palcoscenici ti vogliono. Smetti di fare show nella vita altrui. A volte il miglior ruggito è il silenzio.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Tu pianifichi anche i sogni. Ma questa settimana, la realtà si diverte a metterti post-it confusi ovunque. Non tutto è controllabile, e soprattutto non tutto è colpa degli altri. Rassegnati. E butta via quella lista.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Hai la spina dorsale di una gelatina. Tutti ti piacciono, ma nessuno ti convince. La tua diplomazia ormai confina con il nulla cosmico. Questa settimana scegli. Anche se sbagli. Ma almeno scegli.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Passionale e paranoico, continui a vivere come se fossi in una saga dark fantasy in cui tutti tramano contro di te. News flash: sei tu che stai sabotando la trama. Prova con una stagione più leggera. Tipo una commedia.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Corri ovunque tranne dove servirebbe. Hai la stessa costanza affettiva di una valigia Ryanair. Questa settimana, invece di partire per l’ennesimo “viaggio interiore”, prova a restare dove sei e ascoltare. Gli altri, non solo te.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Sei in modalità “Excel umano”. Programmi, organizzi, raggiungi. Ma l’anima? È in sciopero. Questa settimana il successo non basterà a zittire quel fastidioso eco di insoddisfazione. Forse è il caso di chiederti: perché lo fai, davvero?

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Vuoi rivoluzionare il mondo, ma non sai neanche rispondere a un messaggio entro 3 giorni. La tua genialità è reale, ma anche il tuo disinteresse sociale. Questa settimana prova a connetterti. Non al Wi-Fi: alle persone.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Sognatore incallito, hai costruito una realtà parallela così dettagliata che ormai ci vivi a tempo pieno. Ma purtroppo l’affitto si paga qui. Questa settimana, sbarca sulla Terra, almeno per pagare le bollette emotive arretrate.