Tramonto aretino

Alberto Santini, classe 1965, Aretino verace con la passione per la fotografia ed il video inizia a fotografare all’età di 10 anni prendendo in mano la "Ferrania Ibis Primar" oppure la "Voigtlander Vitoret LR" della mamma "Lole" che riottosamente e sporadicamente gli concedeva. Tra le mani gli passano, negli anni, varie macchine analogiche, tutte Pentax, con le quali cerca con l’occhio emozioni da trasmettere nelle stampe prodotte. Arriva l’epoca delle digitali e, prima con Canon poi con Sony, intraprende un nuovo viaggio fotografico che spazia dalla street photography alla naturalistica e paesaggistica riuscendo a vincere premi in diversi concorsi fotografici nazionali in seno all’associazione UIF della quale è BFA. Espone le sue foto in alcune mostre collettive e personali in seno al club Chimera di Arezzo e viene chiamato in giuria in vari Concorsi fotografici Nazionali. Insieme ad alcuni amici, eccellenti fotografi, a fine 2012 crea un nuovo "ritrovo" fotografico online che poi diventa un club vero e proprio: fotozoom.it Insieme all’amico Roberto Acciari, nel 2014, realizza il catalogo fotografico per la mostra di arte contemporanea ICASTICA fotografando tra le tante opere, in esclusiva, il “montone” di Damien Hirst. Predilige la street photos e in assoluto il bianco e nero con contrasti elevati. Da alcuni anni vive al Lago Trasimeno che è diventata la sua nuova e interminabile fonte di ispirazione. Con la passione per l'immagine e la voglia di fare continua ha creato recentemente “click and fly”, un connubio professionale per la produzione di video e fotografia diventando anche pilota di drone professionale per ottenere nuovi angoli di inquadratura alla ricerca di nuove emozioni.