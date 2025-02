Tentato furto alla Eltos di San Zeno: sfondano il muro ma scatta l’allarme

Un tentato colpo nella zona industriale di San Zeno si è concluso con una fuga a mani vuote, ma con danni ingenti. Nella notte, una banda di ladri ha cercato di introdursi in un’azienda orafa dopo aver sfondato una parete della ditta Eltos, specializzata in macchinari industriali.

Dopo aver forzato la porta d’ingresso della Eltos, i malviventi hanno utilizzato un muletto per aprire un varco nella parete confinante con l’azienda orafa Mc. Il loro obiettivo era la cassaforte, ma l’allarme è scattato prima che potessero completare il colpo. L’arrivo della vigilanza ha messo i ladri in fuga, impedendo loro di portare via il bottino.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e la Scientifica, che stanno analizzando le tracce lasciate dai responsabili. Sono in corso accertamenti e la visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire all’identità della banda.