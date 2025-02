Capitolo IV: la torre senese e la strategia della Farfallla

Quattrocento fanti trainavano una delle tre torri d’assedio verso le mura aretine il 3 giugno 1288. Dopo gli innocui lanci da catapulta, che non avevano, oltre l’apice della parabola, una lunga ricaduta e quindi risultavano poco efficaci dal punto di vista distruttivo, questi quattrocento fanti avvicinarono la torre nella zona dell’attuale Porta di Santo Spirito, dove il nostro Pier era a difesa.

In un primo momento sembrava che i Senesi avessero la meglio, ma Leonio ebbe un’idea geniale: fece issare fin sopra il camminamento delle mura la cavallina di Pier del Turrino, Farfalla, e le fece portare un bigone d’acqua da bere, che proveniva dal vecchio pozzo sotto via delle Terme, in zona Santa Croce. Questo pozzo, ormai inutilizzato da anni, era inquinato dai piediluvi di diversi secoli.Continua a leggere

Farfalla riversò il liquido a getto continuo, e i poveri Senesi, che urlando tentavano di posizionare i rostri sulla sommità delle mura, non riuscivano neanche a incitarsi: le loro bocche si sarebbero riempite di un’acqua quasi nerastra, dal sapore simile al nome di quel famoso pizzaiolo di via Anconetana negli anni ’60. “Senesi di merda!” urlavano gli Aretini, mentre spostavano la Farfalla, la cavallina, per contrastare il tentativo di avvicinamento delle altre due torri. I Senesi insistevano, ma Pier fece portare pietre e pezze: fu allora che le torri vennero bombardate e distrutte in tre colpi di aria compressa (vedi Capitolo II). I condottieri massasenesi non sapevano più che pesci prendere: la cavalleria era inutilizzabile, le torri distrutte, le catapulte inefficaci. Così, elaborarono un piano che neanche l’astuto Ulisse avrebbe immaginato: “Facciamo finta di ritirarci, andiamo nella foresta del Calcione a prendere del legno e costruiamo uno stallone, fornito di un attrezzo in tensione. Così, a quella cavalla si stringerà il culo e le si aprirà la passera, e non ci danneggerà più nel nostro assedio!” E così fecero.

Capitolo V: il cavallo di legno e il fuoco della passione

Dopo cinque giorni di inutili tentativi d’assedio, il cavallo di legno fu finalmente costruito, seguendo il progetto di uno scultore maremmano. Il muso era normale, così come tutte le altre parti del corpo, perfettamente proporzionate, salvo un dettaglio: l’attrezzo, che invece di essere nero, fu verniciato di un rosso porpora…Continua a leggere