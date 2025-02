Arezzo Talenti in Opera: al via il progetto per l’inserimento dei giovani nel lavoro

Martedì 18 febbraio alle 15 all’Informagiovani parte il progetto Arezzo talenti in opera: per intercettare giovani inattivi e guidare il loro ingresso nel mondo del lavoro

ARE.T.IN O. (Arezzo talenti in opera) è il progetto con capofila Formaimpresa, l’agenzia formativa di Confcommercio Arezzo e Firenze, che vede il Comune di Arezzo come partner assieme a Scuola Edile Arezzo Agenzia Formativa, Locali di piazza Grande, Studio TRe Tecnologia e Restauro, Oxfam Italia, Associazione donne insieme, Koinè.

Il progetto è stato finanziato con 187.000 euro dal bando regionale Talenti in Azione, promosso nell’ambito di Giovanisì, e guarda all’obiettivo specifico di facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni disoccupati e inattivi, i cosiddetti NEET.

Il ruolo del Comune di Arezzo lo ha spiegato l’assessore Federico Scapecchi: “l’Ufficio sport, giovani e terzo settore, tramite l’Informagiovani di piazza Sant’Agostino, promuoverà e diffonderà il progetto tra i giovani inattivi, potenziali beneficiari delle azioni. Molto utile sarà la collaborazione dell’Ufficio servizi sociali per individuare soggetti in carico appartenenti a categorie a rischio, per indirizzarli verso le finalità che ci proponiamo. Da anni stiamo seguendo la problematica dei NEET per favorire la loro uscita da uno stadio di inattività e renderli partecipi del tessuto economico cittadino, evitando così un ‘costo’ sociale che inevitabilmente si riverbera anche sulle famiglie di appartenenza”.

Stefano Orlandi, direttore dell’area formativa di Confcommercio: “coinvolgiamo agenzie formative, soggetti del terzo settore, amministrazione comunale e due aziende che rappresentano, nell’ambito del tessuto economico, i settori della ristorazione e dell’edilizia-restauro, entrambi molto importanti e con la necessità di nuove leve da inserire nei processi lavorativi. Contiamo di trovare almeno 12 ragazzi, se poi i numeri saranno superiori ben vengano”.

Andrea Bigazzi della scuola edile ha ricordato come “nel nostro specifico settore il bisogno di nuova manodopera qualificata è una costante, anche perché è caratterizzato da molti lavoratori in età pensionabile e che dunque lasciano ogni anno”.

Alla conferenza stampa hanno partecipato Bruna Cantaluppi di Donne Insieme, Stefano Mori di Koinè, Ingrid Tveleniuc di Oxfam.

E dunque non resta che segnarsi in agenda il primo step, durante il quale verrà presentato ai potenziali fruitori il pacchetto completo dei percorsi formativi gratuiti e dal taglio pratico, per permettere di sviluppare competenze spendibili nel mondo del lavoro: martedì 18 febbraio dalle 15 all’Informagiovani. Le info sono disponibili sul sito d’Informagiovani: https://www.informagiovaniarezzo.org/talenti-in-azionepresentazione-a-informagiovani-dei-percorsi-formativi-gratuiti-per-giovani-disoccupati-ad-arezzo/

Attenzione perché sono subito in partenza, con scadenza per le iscrizioni fissata per le 13 dell’ultimo giorno di febbraio, i primi due percorsi formativi formali, entrambi con 80 ore a disposizione di cui 20 in aula e 60 di laboratorio: area cucina e ristorazione, info e iscrizioni Formaimpresa, via XXV Aprile 12, 0575 350755, formazione@confcommerciofiar.it; decorazione murale, info e iscrizioni presso la scuola edile di via Pierluigi da Palestrina 8, 0575 300317, info@scuolaedile.ar.it

Il progetto si svilupperà, oltre a questa dei percorsi formativi formali – sviluppa i tuoi talenti, con il rilascio di una dichiarazione degli apprendimenti, in altre due direzioni: percorsi formativi non formali – esercita i tuoi talenti, realizzati con metodologie innovative, come laboratori teatrali e di feedback, con 50 ore di durata massima e il rilascio di un attestato di frequenza; percorsi di accompagnamento e tutoraggio – accompagna i tuoi talenti che avranno una durata massima di 30 ore e sono finalizzati a dare agli allievi un sostegno motivazionale.