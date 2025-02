Tagliare alberi per una fogna? Che grande idea!

Arezzo, 10 febbraio 2025 – E così, in nome del progresso, ecco servito l’ennesimo capolavoro di lungimiranza: abbattere decine di pioppi secolari per allargare un fosso e sistemare una fognatura. Il tutto senza troppi giri di parole o preoccupazioni per l’ambiente. Complimenti vivissimi!

Il cantiere di via Campanacci è stato avviato con l’obiettivo di migliorare la sicurezza idraulica del torrente Castro. Ma, come sempre accade, gli “effetti collaterali” li subisce il verde pubblico. I cittadini, che evidentemente ancora si ostinano a credere che gli alberi siano una risorsa e non un fastidio, hanno alzato la voce e bloccato momentaneamente i lavori. Già, perché a nessuno era venuto in mente di coinvolgerli prima di piazzare le motoseghe. Che ingenui!

Politici in passerella, operai in stand-by

Nel frattempo, mentre gli operai restano fermi lontano da casa in attesa di ordini, la scena si riempie di esponenti politici locali, tutti pronti a esprimere indignazione e solidarietà. Strano, vero? Quando c’era da approvare il progetto, nessuno aveva nulla da ridire, ma ora fioccano le dichiarazioni sdegnate. A fare da cornice, il comitato Legambiente, il Comitato Saione e una carrellata di rappresentanti dell’opposizione, tutti riuniti sotto gli stessi pioppi che stanno per essere abbattuti. Magari per una foto ricordo prima che spariscano del tutto.

La Regione “decide”, i cittadini subiscono

Il progetto, finanziato con oltre 4,3 milioni di euro, prevede la “sistemazione idraulica” del torrente, ma evidentemente senza prevedere soluzioni meno distruttive. Chissà se almeno qualcuno ha pensato a ripiantare nuovi alberi o se il piano prevede semplicemente un bel panorama a base di cemento e terra battuta. Perché si sa, le piante danno fastidio, fanno ombra, sporcano con le foglie… molto meglio un bel paesaggio lunare!

I cittadini, nel frattempo, chiedono almeno un ripensamento, una verifica, un tentativo di salvataggio per quei pioppi che da sessant’anni caratterizzano la zona. Ma si sa, il verde non fa rumore (a differenza delle ruspe e delle seghe elettriche), quindi chi governa può sempre far finta di niente.

Dopo gli alberi, spariranno anche gli animali?

I cittadini denunciano un ulteriore problema che nessuno sembra considerare: il precedente intervento nella zona del Ponte della Parata ha già causato la scomparsa di scoiattoli e di numerose specie di uccelli che popolavano l’area. Adesso si replica, con la stessa identica ricetta: prima gli alberi, poi la fauna, e infine il deserto. L’impatto ambientale? Trascurabile, evidentemente, per chi pianifica questi progetti.

Intanto, il cantiere è solo sospeso, non cancellato. Da domani, i tronchi ricominceranno a cadere uno dopo l’altro. E alla fine, resterà solo una grande, meravigliosa… fogna.