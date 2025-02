Montevarchi, il ritorno della “fettunta punitiva”: ai bambini morosi solo pane e olio, perché la mensa è per chi se la merita

A Montevarchi, nell’illuminato 2025, siamo riusciti a trovare la soluzione perfetta per il problema della morosità scolastica: non paghi la mensa? Ti becchi una bruschetta. Semplice, elegante, definitivo. Niente più inseguimenti burocratici, basta lunghe discussioni sui diritti dei minori. Qui si fa così: gli altri bambini mangiano un pasto completo, ai figli dei “furbetti” invece un bel pezzo di pane con un filo d’olio. E che pretendano di più?

La misura, introdotta nel lontano 2017 dalla sindaca Silvia Chiassai Martini e mai abolita – perché certe genialate vanno conservate nel tempo – è tornata d’attualità in questi giorni, con il PD che si scandalizza e qualche cittadino che si ostina a credere che i bambini non dovrebbero essere discriminati per le colpe (o le sfortune) dei genitori.

«Mi meraviglio che ci si meravigli», commenta con finta sorpresa la sindaca. «Prima era pure peggio, i pasti li sospendevano del tutto, noi almeno gli diamo qualcosa». Giusto, del resto cosa c’è di più nutriente di una fetta di pane? E poi volete mettere la soddisfazione educativa di vedere i bambini marchiati a tavola come i nuovi “poveri ufficiali” della scuola? Un monito visivo per tutti: pagare, o finire nella categoria “bruschettari forzati”.

Ma attenzione, perché il problema non sono certo le famiglie in difficoltà, ci tiene a sottolineare la sindaca: «I veri poveri pagano subito». Ah, quindi i morosi sono solo furbacchioni che si divertono a non pagare la mensa? Perfetto, problema risolto!

Intanto, il consigliere PD Samuele Cuzzoni promette battaglia in consiglio comunale, mentre sui social il dibattito si infiamma. «Scelta vergognosa che umilia i bambini», scrive indignato Cuzzoni. Ma il centrodestra non ci sta, e subito parte il rimpallo storico-finanziario: «Voi avete lasciato un buco di mezzo milione!», ribatte il consigliere Giacomo Brandi, perché si sa, quando non si hanno argomenti validi, basta un vecchio debito da rinfacciare.

Così, mentre i politici si azzuffano, i bambini a mensa continuano a guardarsi intorno: a destra un compagno con la pasta al ragù, a sinistra un altro con il pollo e le verdure, e davanti… pane e olio. Ma non lamentatevi, piccoli, questa è educazione alla vita: pagate (o fate pagare i vostri genitori), altrimenti, benvenuti nell’epoca della fettunta punitiva.