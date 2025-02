Benvenuti ad Alezzo:il Centro Storico diventa Chinatown?

Ah, che meraviglia il progresso! Il Comune sembra ormai considerare il centro storico non come il cuore pulsante della città, ma come un fastidioso ingombro da trasformare a piacimento, un palcoscenico per fiere, mercatini e improbabili attrazioni natalizie che, con la cultura locale, hanno la stessa affinità di un pandoro con la cucina molecolare.

E per ribadire il concetto, eccoci serviti i nuovi, splendenti tabelloni luminosi della ZTL, un capolavoro di design e accessibilità che ha il pregio di accecare i passanti e di risultare completamente illeggibile. Un piccolo miracolo tecnologico: se li guardate da lontano, potreste pensare di essere finiti in un quartiere di Shanghai, tanto i caratteri sembrano ispirati a un raffinato mix di geroglifici egizi e ideogrammi cinesi.

Sorge spontanea la domanda: quale mente illuminata ha partorito questa brillante idea? Forse un assessore con una passione sfrenata per la cultura asiatica? O magari un amministratore che ha deciso di esercitarsi con Google Translate nella modalità “Scrivi male in italiano”?

Qualunque sia la risposta, una cosa è certa: i nuovi varchi ZTL sono una gioia per gli occhi, nel senso che vi faranno rimpiangere l’ultima volta che avete fissato direttamente il sole. Complimenti vivissimi a chi ha realizzato questa perla di urbanistica: adesso Arezzo—pardon, Alezzo—può finalmente aspirare a diventare la capitale del “ladioso futulo”.

E voi, cittadini, rassegnatevi: il centro storico non è più vostro. È della burocrazia, degli eventi discutibili e, ora, anche della segnaletica esoterica. Non vi resta che procurarvi un corso accelerato di cinese o un buon paio di occhiali da saldatore.