Il muscolo diaframma – Respirazione – Dimagrire

Molte persone non sanno respirare, non mettono in attività il muscolo diaframma.

Il muscolo diaframma è il principale muscolo respiratorio, può degenerare con il passare degli anni e in presenza di obesità addominale e viscerale.

L’attività di questo muscolo è poca conosciuta, anzi talvolta del tutto trascurata.

Ed è un grave errore.

Facciamo la sua conoscenza per imparare a respirare e per riuscire a dimagrire e per garantire gli adeguati volumi di ossigeno.

Per eliminare un solo grammo di grasso occorrono ben due litri di ossigeno.

L’ossigeno non c’è sulla tavola ma è il principale nutriente del corpo umano. Senza ossigeno si muore dopo due minuti.

Possiamo calcolare il volume personale di ossigeno che occorre respirare attraverso i circa 20 mila atti respiratori realizzato ogni giorno da ciascuno.

Ecco la formula: 3.5 ml x kg peso corporeo X 60 minuti X 24 ore. Esempio il mio peso e’ 72 kg: 3.5 ml x 72 kg x 60 minuti= 15120ml in una ora, in 24 ore = 15120 ml x 24 ore = 362880 ml, che rapportati a litri (362880:1000), devo respirare 362,8 litri di ossigeno al giorno. Se non introduco 362.8 litri al giorno con la respirazione io sono in ipossia con effetti negativi sulla fisiologia del mio corpo.

IL MUSCOLO DIAFRAMNA

Il diaframma è una struttura muscolo-fibrosa a forma di cupola situata tra le cavità toracica e addominale.

Costituisce il pavimento del torace e il tetto dell’addome. La parola “diaframma” deriva dalle parole greche “dia”, che significa in mezzo, e “phragma”, che significa recinzione.

ESERCIZI RESPIRAZIONE DIAFRAMMATICA

Il grasso accumulato nell’addome limita la respirazione.

Con il passare degli anni la struttura muscolare del diaframma si degenera al pari della intera massa magra muscolare del nostro organismo.

Occorre recuperare la conoscenza e il valore del muscolo diaframma per la nostra salute, per dimagrire, per eliminare il grasso addominale, il più pericoloso per la nostra salute, responsabile del processo di invecchiamento.

MISURARE LA PROPRIA CAPACITÀ RESPIRATORIA.

Consiglio di eseguire

1.- prendere un comune metro e misurare la circonferenza del torace ponendo il metro ad di sopra delle mammelle, donne e uomini, a riposo.

2– eseguire eseguire una profonda inspirazione dilatando la gabbia toracica, senza alzare le spalle (petto in fuori, pancia in dentro, il muscolo diaframma si contrae e si alza )

3- trattenere il respiro per alcuni secondi (il muscolo diaframma resto contratto), e con la massima espansione della gabbia toracica misurare di nuovo la stessa circonferenza, valutare la differenza tra i due valori (a riposo e nella inspirazione); occorre avere una differenza di almeno 4-5 cm tra torace a riposo ed espanso.

4) eseguire una profonda espirazione (dentro il petto, fuori la pancia, il muscolo diaframma si rilassa).

Queste esercizi di respirazione diaframmatica vanno ripetuti per almeno 30 volte.

Possono comparire vertigini, un segno di variazione dell’ossigeno nel cervello e nell’intero organismo.

Occorre con decisione ridurre circonferenza e grasso addominale per vivere in salute e per prevenire l’invecchiamento del nostro corpo.

Se avete un pulsiossimetro in casa usatelo per conoscere la saturazione dell’ossigeno nel vostro sangue, per valutare se avete una buona o insufficiente respirazione