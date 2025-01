Ultimo giorno di gennaio, il mese in cui tutti fanno progetti grandiosi… che puntualmente crollano prima che arrivi febbraio. Le stelle, oggi, sono in modalità “fate un po’ come vi pare, tanto non cambia niente”. Quindi, rilassatevi e lasciate che sia il sarcasmo a guidarvi.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Oggi sei pronto a partire in quarta, ma purtroppo il mondo è bloccato al semaforo rosso. Cerca di non prendere a testate chi non tiene il tuo ritmo; non tutti vogliono correre verso un burrone a tutta velocità.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Hai una fame insaziabile, ma non solo di cibo: anche di cose inutili, tipo un altro maglione beige o una discussione infinita con il partner. Le stelle ti consigliano: mastica bene, almeno le tue scelte di vita.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

La tua capacità di parlare di tutto con tutti oggi si trasformerà in un podcast che nessuno ha richiesto. Cerca di frenarti prima che anche Alexa inizi a ignorarti. O meglio, ascoltati: magari trovi qualcosa di interessante… ma ne dubitiamo.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Oggi ti senti fragile come un calice di cristallo in lavastoviglie. Prova a non esplodere se qualcuno osa dirti “no”. Le stelle ti ricordano: non è che il mondo ce l’ha con te… è solo che non gli interessi poi così tanto.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Ti sveglierai pensando di essere il protagonista della giornata, ma scoprirai presto di essere solo una comparsa. Non disperare: ogni grande star ha avuto giornate no. Ma tu, per sicurezza, comincia a cercare un bravo agente.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Passerai la giornata a cercare di mettere ordine nel caos, ma ti accorgerai che l’unico vero casino è nella tua testa. Lascia perdere il perfezionismo: non puoi sistemare tutto, tantomeno le persone che ti stanno intorno.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Oggi sei più diplomatico del solito, il che significa che passerai la giornata a non prendere una posizione su nulla. Le stelle ti consigliano: decidi almeno cosa mangiare a pranzo, prima che la fame ti renda davvero insopportabile.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Sei misterioso e affascinante, ma oggi sembri più un enigma che nessuno vuole risolvere. Prova a non prendere tutto come una sfida personale; non è colpa degli altri se sei sempre sul piede di guerra. Respira.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

La tua voglia di libertà oggi verrà repressa dalla lista di impegni che hai rimandato per tutto gennaio. Le stelle ti avvertono: evadi pure con la mente, ma ricordati di pagare almeno le bollette.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Oggi sembri un robot programmato solo per lavorare. Le stelle ti implorano di concederti almeno una pausa umana: bevi un caffè, fai un sorriso (anche se finto) e magari scopri che il mondo non è poi così male. Ma non esagerare, eh.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Ti senti particolarmente eccentrico, il che è normale per te, ma oggi rischi di superare il limite. Se decidi di cambiare il mondo, inizia dalle cose piccole, tipo chiudere il rubinetto mentre ti lavi i denti. Le grandi rivoluzioni possono aspettare.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Oggi sei più perso nei tuoi pensieri del solito. Le stelle ti invitano a scendere sulla terra, almeno per un po’. Non puoi continuare a vivere in un film romantico mentre intorno a te c’è un documentario sul disastro ambientale.