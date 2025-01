Arezzo, città del verde (tagliato) – L’arte dell’abbatimento istantaneo

Arezzo, la città che vanta una storia millenaria, si sta rapidamente guadagnando un nuovo primato: quello dell’abbattimento arboreo lampo. Un’arte raffinata, una tecnica da veri professionisti, in cui la prontezza di riflessi dell’Amministrazione comunale farebbe invidia persino a un team di soccorso d’emergenza.

Martedì 28 gennaio, alcuni pini di via IV Novembre hanno avuto la sfortuna di essere dichiarati “di potenziale e concreto pericolo” e sono stati giustiziati con una rapidità tale che nemmeno i residenti hanno avuto il tempo di abbracciarli un’ultima volta. La decisione, dicono dall’Amministrazione, è stata presa dopo un sopralluogo il giorno precedente. Un fulmineo colpo di scena, degno delle migliori spy story, in cui un lunedì qualunque si trasforma, in 24 ore, in una sentenza di abbattimento inappellabile. Se solo la burocrazia italiana fosse così efficiente in altri ambiti!

L’assessore Casi ha prontamente respinto qualsiasi accusa di impulsività, sottolineando che la sicurezza viene prima di tutto. E come dargli torto? Del resto, chi non si sveglia ogni mattina temendo di essere travolto da un pino che decide, senza preavviso, di rovinare il suo equilibrio esistenziale? La cittadinanza deve dunque stare tranquilla: qui ad Arezzo non si attende che un albero cada per intervenire, lo si elimina preventivamente. Prudenza, non paranoia.

Alcuni malpensanti – tra cui i consiglieri comunali Donato Caporali, Michele Menchetti e Francesco Romizi – hanno insinuato che questa fretta possa nascondere una scarsa considerazione del verde pubblico, con abbattimenti sistematici camuffati da misure di sicurezza. Hanno addirittura osato notare che per gli alberi dell’anfiteatro, dichiarati anch’essi instabili, si sta aspettando da un anno e mezzo. Ma è evidente che esistano alberi pericolosi di serie A e alberi pericolosi di serie B: quelli di via IV Novembre, evidentemente, erano degli anarchici radicali pronti alla rivolta, mentre quelli dell’anfiteatro hanno ancora margini di redenzione.

Nonostante tutto, l’Amministrazione garantisce che gli alberi abbattuti sono stati immediatamente rimpiazzati con altri più adatti al contesto. Chissà, forse minuscole piantine che fra qualche decennio, se sopravviveranno al prossimo piano di sicurezza preventiva, potrebbero offrire una nuova ombra cittadina.

Nel frattempo, i cittadini aretini possono dormire sonni tranquilli. Il loro Comune vigila attento, sega alla mano, pronto a stroncare sul nascere qualsiasi minaccia arborea. In fondo, è solo una questione di sicurezza. O no?