Gli studenti del liceo Piero della Francesca donano oltre 40 opere pittoriche all’ospedale San Donato di Arezzo

Oltre 40 dipinti realizzati dagli studenti del Liceo Artistico Piero della Francesca di Arezzo abbelliranno le pareti dei reparti di Medicina Nucleare e Otorinolaringoiatria dell’Ospedale San Donato di Arezzo. Questa iniziativa, che si ripete ogni anno, nasce dalla collaborazione tra l’istituto scolastico, l’Asl Toscana Sud Est e Calcit Arezzo, che da oltre 15 anni sostiene il progetto con il finanziamento per i materiali necessari.

Questa mattina, la cerimonia di donazione si è svolta in Auditorium, con la partecipazione dei dirigenti medici ospedalieri, dei primari dei reparti coinvolti, il Dr. Pier Guido Ciabatti per Otorinolaringoiatria e il Dr. Alfonso Baldoncini per Medicina Nucleare, del dirigente scolastico del Liceo, Prof. Luciano Tagliaferri, del docente che ha seguito i ragazzi, Prof. Matteo Benetazzo, e del presidente di Calcit Arezzo, Giancarlo Sassoli.

«Le opere sono pensate e realizzate specificamente per i reparti destinatari – ha spiegato Giancarlo Sassoli, presidente di Calcit Arezzo –. Gli studenti sanno dove le loro creazioni saranno esposte, e questa consapevolezza è fondamentale. Non si tratta solo di decorare l’ospedale, ma di sensibilizzare i ragazzi all’importanza della struttura sanitaria e del suo ruolo nella comunità».

Il direttore sanitario dell’ospedale, Barbara Innocenti, ha sottolineato l’importanza di questa tradizione, che ora rappresenta un legame storico: «Generazioni di studenti hanno dato vita a opere che oggi arricchiscono le nostre strutture, contribuendo a trasmettere energia e vitalità all’ambiente ospedaliero. Non sono solo quadri, ma portatori di un messaggio positivo che migliora la capacità di accoglienza delle nostre strutture».

Il progetto ha coinvolto studenti delle sezioni di Stampa e Tessuto e di Figurativo. Le opere, realizzate su tele 70×70 cm, sono caratterizzate da temi liberi ma in grado di dialogare con i concetti di benessere e positività, portando colore e vitalità negli spazi ospedalieri.

«Il nostro istituto è orgoglioso di proseguire questa collaborazione con l’Ospedale San Donato», ha dichiarato il Dirigente Scolastico Luciano Tagliaferri. «Per gli studenti, confrontarsi con tematiche legate alla salute e alla cura, attraverso l’arte, rappresenta un arricchimento educativo che sviluppa anche un forte senso di responsabilità sociale verso la comunità».