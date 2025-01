Giovane arrestato per spaccio di droga: cocaina nascosta con una calamita sotto l’auto

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno tratto in arresto un 24enne di origine albanese, colto in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, marijuana e crack.

L’episodio è avvenuto durante un normale servizio di pattuglia da parte del Nucleo Operativo e Radiomobile. I militari hanno sorpreso il giovane mentre vendeva una dose di cocaina a un acquirente in un’area del centro urbano. Quest’ultimo è stato identificato e segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacenti.

Dopo aver fermato il ragazzo, i Carabinieri hanno proceduto con una perquisizione del veicolo, scoprendo un contenitore magnetico fissato sotto l’auto. Al suo interno sono state trovate 38 dosi di cocaina, per un peso totale di circa 16 grammi. Successivamente, la perquisizione personale e domiciliare ha portato al ritrovamento di ulteriori sostanze: 200 grammi di marijuana, 1 grammo di crack, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 1.650 euro in contanti, presumibilmente frutto dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato e trasferito presso la Casa Circondariale di Arezzo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria locale. L’operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio.