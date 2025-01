Salute e stress

Lo stress e’ la nostra capacità di adattamento agli eventi, alle emozioni, al vivere quotidiano.

Lo stress e’ quindi un dono della natura che consente a noi tutti di gestire e di superare ogni difficoltà. Il cibo, il respiro, tutte le stimolazioni sensoriali entrano dentro di noi, vengono “analizzate” da centri nervosi: cervello, ipotalamo in particolare, che attivano reazioni ormonali, metaboliche, nervose.

STRESS e ORMONI

E la risposta fisiologica del cervello e dell’ipotalamo (centro nervoso cerebrale con funzioni di regista metabolico ed ormonale dell’intero organismo) avviene attraverso gli ormoni e il sistema nervoso autonomo, cioè svincolato dalla nostra volontà.

Gli ormoni attivati sono soprattutto il cortisolo, adrenalina e noradrenalina. Il cortisolo e’ l’ormone dello stress metabolico ed ormonale. Possiamo eseguire la ricerca del cortisolo nel nostro sangue e nell’urina.

Un eccesso di cortisolo causa accumulo di grasso addominale, nella parte superiore del corpo (spalle, braccia, collo …), altera la sintesi delle proteine, fa perdere muscolo ed altri segni e sintomi clinici.

DISTRESS

Gli eventi, il lavoro, le emozioni negative ….costituiscono lo stress di vivere. Quando lavoriamo troppo, quando corriamo troppo per far fronte ad impegni familiari, di lavoro…diciamo di essere stressati. Cioè affaticati, nervosi. Ma occorre una precisazione.

Siamo stressati in modo negativo per la salute fisica e psichica quando “subiamo” un evento, un lavoro, un incarico, una emozione, una “prova” di cui noi non ci sentiamo adeguati a gestire.

Non e’ la prova in se stessa, e’ il sentirsi non adeguati a far fronte all’evento vissuto come negativo. Lo stress da reazione positiva si trasforma in distress reazione negativa.

Non e’ l’evento in se stesso a crearci stress, ma il nostro sentirci non adeguati a far fronte, a gestire l’evento. Siamo noi stessi a creare le condizioni negative per la nostra salute fisica e psichica perche’ incapaci a gestire il nostro vivere quotidiano. Non sono quindi i “tanti” impegni da vivere ogni giorno a stressarci, a farci produrre più cortisolo, adrenalina, a stancarci, a farci provare reazioni negative, ma il nostro “modo di reagire” al vivere quotidiano.

Spesso si corre più con la mente, che con il corpo.

ENERGIA PSICHICA

E si consuma inutilmente tanta ENERGIA PSICHICA. Il distress fa consumare tanta energia psichica, ci stanca mentalmente. Molte persone sono stanche nella mente, nella loro psiche, non hanno energia psichica.

Tutto e’ allora ansia e stress.

Si vive male perché non adeguati ad affrontare gli eventi e le emozioni giornaliere. L’ambiente di vita e di lavoro diventa aggressivo, lo viviamo come “contrario” a noi. Lo stress del vivere da positivo, da dono della natura utile per vivere, diventa distress aggressivo e negativo per il corpo umano.

Il distress causa sintomi e segni clinici, anche patologici che non possono essere “guariti” con i farmaci.